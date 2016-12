Beschwerde gegen Gerbstedts Bürgermeister : Hat Schwarz die Dienstaufsicht verletzt?

Gerbstedt -

Hitzige Diskussionen, die über die geplante Errichtung einer Photovoltaikanlage im Gerbstedter Ortsteil Thondorf geführt wurden, könnten für Bürgermeister Siegfried Schwarz (CDU) Konsequenzen haben. Gegen ihn liegt eine Dienstaufsichtsbeschwerde vor. Darüber informierte Stadtrat Manfred Lüning (Linke) in der jüngsten Ratssitzung seine Amtskollegen.

Die Beschwerde sei beim Landesverwaltungsamt eingegangen und liege nun auch der Stadtverwaltung vor, fügte Lüning an. Er vermisse Informationen von Schwarz zu diesem Thema. „Ich kenne die Beschwerde, sehe das aber nicht so dramatisch. Ich habe mir nach der Sitzung auch überlegt, rechtliche Schritte einzuleiten.“ Nach MZ-Informationen handelt es sich zum einen um den Umgangston, den sich Einwohner und der Bürgermeister bei einem Wortgefecht in der Ratssitzung im Oktober dieses Jahres zum Thema Photovoltaikanlage in Thondorf lieferten.

Zum anderen soll der Gerbstedter, der die Beschwerde eingereicht hat, eine schriftliche Antwort zu Fragen, die er bei der Stadt zur Solaranlage eingereicht hat, nicht erhalten haben. „Wir werden im Stadtrat über die Beschwerde reden“, so Schwarz. Das Thema auf die Tagesordnung der Sitzung im Dezember zu bringen, habe zeitlich nicht geklappt. In der nächsten Sitzung werde er über den Inhalt der Beschwerde im nichtöffentlichen Teil informieren und der Rat entscheide dann, wie damit verfahren wird. (mz)