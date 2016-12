Vor 100 Jahren: So feierten die Hallenser die Kriegsweihnacht 1916

Halle (Saale) -

Als vor 100 Jahren das Weihnachtsfest 1916 nahte, lagen hinter den Völkern Europas die blutigsten Schlachten des ersten Weltkrieges an der deutsch-französischen Front, vor Verdun und an der Somme, mit Hunderttausenden von Toten. Diese verlustreichen Kämpfe hatten jedoch keine Entscheidung gebracht, der Krieg ging weiter. Die zu Beginn des Krieges im August 1914 in Deutschland weitverbreitete Hoffnung, man werde nach Siegen über Frankreich und Russland Weihnachten wieder zu Hause sein, war längst obsolet, die Fronten festgefahren.

So waren zu Weihnachten 1916 in unzähligen Familien in ganz Deutschland, so auch in Halle, Tote und Verwundete zu beklagen. Fast täglich erschienen in den Zeitungen erschütternde Todesanzeigen. In einer Anzeige kurz vor Weihnachten 1916 beklagte Stadtschulrat Brendel den Tod seines Sohnes, der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. „Wir hatten auf frohes Wiedersehen zu Weihnachten gehofft.“ Nur wenige der Toten, jene die nicht direkt an der Front, sondern im heimatlichen Lazarett starben, konnten auf halleschen Friedhöfen beigesetzt werden.

Materielle Lage der Hallenser stark verschlechtert

Durch den Krieg hatte sich im Laufe des Jahres 1916 die materielle Lage der Hallenser stark verschlechtert, insbesondere die Versorgung mit Lebensmitteln. Jede Familie in Halle verfügte über mehrere Lebensmittelkarten, ohne die in Geschäften nichts mehr zu haben war. So gab es kurz vor Weihnachten auf die Fettkarte pro Person 50 Gramm Butter zu kaufen sowie auf die Fleischmarken 250 Gramm Fleisch mit Knochen, bei Kauf von Wurst und Speck nur 200 Gramm. In der Talamtschule wurden darüber hinaus, zentral für die ganze Stadt, auf Lebensmittelschein Leberwurst und pro Person ein Ei abgegeben, nach entsprechendem Anstehen.

Konnte man zu Kriegsbeginn Kartoffeln noch frei erwerben, waren sie 1916 so knapp, dass jede Person in Halle laut Verordnung des Magistrats nur über einen Vorrat von einem Zentner verfügen durfte, alles darüber hinaus musste abgegeben werden. Die Stadt setzte Kontrolleure ein, denen die Haushalte Zutritt zu allen Räumen gewähren mussten. Es drohten Geldstrafen bis zu 10.000 Mark oder Gefängnis.

Geschäfte in der Innenstadt waren voller Menschen

Doch es gab vor dem Fest nicht nur Sorgen. Die Geschäfte in der Innenstadt waren im Dezember voller Menschen, besonders an den Sonntagen. Auf vielen Gebieten gab es trotz des Krieges ein gutes Angebot für den Gabentisch – Kleidung, Wäsche, Haushaltswaren, Spielwaren und Schmuck. Kritisiert wurde in der Presse das ungenügende Angebot an Weihnachtsbäumen.

Zahlreiche Vereine, insbesondere kirchliche, führten Weihnachtsfeiern durch. Die seit Kriegsbeginn in mehreren halleschen Sälen eingerichteten Lazarette für Kriegsverwundete gingen mit besonderer Liebe an solche Feiern heran und verteilten gesammelte Gaben der Bevölkerung. Wie in jedem Jahr waren zu Weihnachten die zahlreichen halleschen Kirchen überfüllt. Theateraufführungen, Konzerte und Kinos erfreuten sich großen Zuspruchs.

„Deutsche Kriegsausstellung“ in der Moritzburg

Ein wichtiges Ereignis für Halle im Dezember 1916 war die „Deutsche Kriegsausstellung“ in der Moritzburg, die ein Bild von der „tapferen Truppen“ vermitteln sollte. Gezeigt wurden Gegenstände der Waffentechnik vom Gewehr bis zu Geschützen und Schiffskanonen. Besonderes Interesse herrschte bei den Schiffs- und Flugzeugmodelle. Mit der Ausstellung sollte die Verbundenheit der Hallenser mit dem Militär verstärkt werden. Den deutschen Truppen gegenübergestellt wurden deshalb Soldaten der feindlichen Armeen, darunter furchterregende indische Krieger mit einem Messer zwischen den Zähnen.

Der Besucherandrang, besonders an den Feiertagen, war groß. Dennoch war die ursprüngliche Siegesgewissheit in weiten Kreisen der halleschen Bevölkerung nach über zwei Jahren Krieg immer mehr einer Sehnsucht nach Frieden gewichen, wie sich in mehreren Zeitungsbeiträgen zeigt. (mz)