Park- und Verkehrssünder in Halle: So oft blitzte die Stadt in diesem Jahr Autofahrer

Halle (Saale) -

Fast 80.000 Knöllchen hat die Stadt in diesem Jahr an Park- und Verkehrssünder verteilt. Das beschert der Stadt hohe Einnahmen: So wurden in diesem Jahr rund eine Million Euro allein aus dem Bereich „allgemeine Ordnungswidrigkeiten“ eingenommen. Strafzettel beispielsweise für falsches Parken brachten es immerhin auf 1,6 Millionen Euro und Bußgelder unter anderem wegen zu schnellen Fahrens bescherten der Stadt in diesem Jahr fast 700.000 Euro.

Kein Wunder: Fast 40.000 Mal hat die Stadt Autofahrer geblitzt, die zu schnell unterwegs waren. Seit zwei Jahren setzt die Stadt zunehmend auf modernste Technik bei Blitzern. auf der Magistrale zum Beispiel werden Laserscanner für die Geschwindigkeitsmessung in festinstallierten Anlagen verwendet.

Das bedeutet: Die Technik kommt ohne in der Straßenoberfläche eingebaute Sensoren oder Induktionsschleifen aus. Laserstrahlen, die sich fächerförmig über die Fahrbahn ausbreiten, überwachen den gesamten Verkehr. Die Messwerte werden aus der Änderung der gemessenen Entfernung zum erfassten Auto ermittelt. (mz)