Konzept abgekupfert: Stadtmarketing-Chef wehrt sich gegen Plagiats-Vorwürfe

Halle (Saale) -

Halles Stadtmarketing-Chef Stefan Voß kämpft um seine Reputation. In der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing GmbH am 18. September hatte Christian Heine von der städtischen Kontrollbehörde BMA Plagiats-Vorwürfe gegen Voß erhoben. Der Geschäftsführer des Stadtmarketings soll Teile des künftigen Tourismus-Konzepts für Halle vom Tourismuskonzept der Stadt Berlin von 2011 abgeschrieben haben.

Voß leugnet die Übernahme nicht, stellt sie aber in einen anderen Kontext als die BMA. „Ich habe bis Mai 2016 viel Arbeit in eine Powerpoint-Präsentation gesteckt, die erkennbar nicht darauf abzielt, final und ohne Anlehnung an andere Konzepte zu sein“, sagte der 52-Jährige der MZ.

Plagiatsvorwürfe gegen Stadtmarketing-Chef von Halle (Saale): Stephan Voß räumt Fehler ein

Er habe sehr wohl in der Gesellschafterversammlung als auch im Beirat der Stadtmarketing GmbH darauf verwiesen, „dass es sich nur um ein Extrakt von Erkenntnissen anderer Tourismuskonzepte wie auch der Stadt Berlin handele“. Das habe auch die BMA gewusst. Voß räumt allerdings auch Fehler ein. Er habe es bei der Powerpoint-Präsentation „leider versäumt, auf jedem Chart den Urheber zu benennen“. Im Word-Dokument der Präsentation seien die Übernahmen gekennzeichnet.

Plagiatsvorwürfe gegen Stadtmarketing-Chef von Halle (Saale): Anregungen aus Berlin nur zur „besseren Illustration und Präsentation“

Dass sich Voß zur „besseren Illustration und Präsentation“, wie er es nennt, anderweitig mit Anregungen und Ideen versorgte, liegt anscheinend auch an den Finanzen. Für die Erarbeitung von Tourismuskonzepten setze man in der Regel auf externe Berater, die eine Draufsicht und Evaluation von außen ermöglichen, meint der Geschäftsführer. „Wenn in Halle aber 30.000 bis 50.000 Euro gesparten werden, sollten die Erwartungen an ein Konzept nicht die selben sein wie an ein Konzept eines externen Unternehmens.“

Es sei bereit, die Aufgabe an ein Institut zu delegieren, wenn die nächste Gesellschafterversammlung die dafür nötigen Mittel beschließe. Das neue Tourismuskonzept soll eigentlich Anfang Dezember vorliegen. (mz)