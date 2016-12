Sensationsfund in London: Dessaus Landesarchiv bekommt verschollenes Buch zurück

Dessau -

Vergessen und verloren war es. Und vermisst hat es auch niemand. Über Jahrhunderte. Jetzt aber ist ein fast 500 Jahre altes Buch in die Abteilung Dessau vom Landesarchiv Sachsen-Anhalt zurückgekehrt. Und ehe es seine Geschichte erzählt, stellt es selbst die Experten vor Rätsel.

„VGG C FZA 1559“ steht es geheimnisvoll und in Gold geprägt auf einem schweinsledernen Einband. Der umschließt 400 Blatt. Einen Wälzer unter dem antiquierten Titel „Allerhand uralte Verträge Kaufbriefe und dergleichen Recesse zwischen den Churfürsten zu Sachsen, Fürsten zu Anhalt, Graffen zu Barby und etlichen vom Adel“. Stopp und Luftholen.

Wo sind die uralten Verträge?

Anhand der Jahreszahl aber erschloss sich den Landesarchivaren auch die kryptische Buchstabenkette: 1559 nämlich war „Von Gottes Gnaden Carl Fürst zu Anhalt“ (VGG C FZA).

Das war vor unüberschaubaren 457 Jahren. Der Verbleib der „Uralten Verträge“ über die gerade noch zu erfassenden letzten 70 Jahre ist nicht lückenlos dokumentiert. Hier sind Annahmen und Wahrscheinlichkeiten im Spiel.

Sicher ist, dass das im Zerbster Schloss gelagerte Anhaltische Gesamtarchiv kurz vor Kriegsende 1945 ausgelagert wurde. Angesichts massiver Bombenangriffe der Alliierten unterirdisch in Sicherheit gebracht wurde.

Glücksfall für das Landesarchiv Sachsen-Anhalt: Buch tauchte in London wieder auf

Im Solvayschacht Bernburg - also in anhaltischen Landen - haben in 500 Meter Tiefe die meisten Archivgüter die Bombardements überstanden. Aber nicht alle kehrten an ihren Ursprungsort zurück. So sind in der bundesweiten Datenbank „lostart“ für verschollene Kulturgüter noch etliche verschwundene Stücke aus dem Anhaltischen Gesamtarchiv.

„Das ist auf jeden Fall noch eine vierstellige Zahl“, sagt Andreas Erb, Leiter der Abteilung Dessau vom Landesarchiv.

Umso mehr hat er sich über den „absoluten Glücksfall“ gefreut, als in diesem Jahr nun Carls Wälzer bei einer Erbengemeinschaft in London wieder aufgetaucht ist.

Der alte Band trägt zwar keine Signaturen oder Eigentümerstempel. Und doch wiesen schon erste Handybilder, die die Erben dem deutschen Antiquariatshandel vorlegten, deutlich in Richtung Anhalt: Der aufsteigende Bär auf der Wappenprägung war Anhalts Symbol. „Das gehört eindeutig zu uns“, konnte Andreas Erb die Ansprüche überzeugend geltend machen.

Schon mit 26 gestorben: Wer war Fürst Carl? In der über 800-jährigen Geschichte Anhalts nun nehmen sich die fünf Herrschaftsjahre von Fürst Carl bescheiden aus. 1534 in Dessau geboren und mit gerade 26 Jahren ist Zerbst verstorben, hatte der älteste Sohn des Fürsten Johann IV. von Anhalt-Zerbst (1504–1551) nach dem Tod seines Vaters die Regierung 1556 gemeinsam mit seinen Brüdern Joachim Ernst und Bernhard übernommen. Carl residierte später in Zerbst, Joachim Ernst in Roßlau und Bernhard in Dessau. Carl starb als erster der Brüder 1561. Auch Bernhard verschied 1570 kinderlos. Der gesamte anhaltinische Besitz fiel daher an Joachim Ernst (1536 - 1586). Der wurde wenigstens 50 Jahre alt und ist der Nachwelt als vielseitig begabter Renaissancefürst und Vater von 15 Kindern aus zwei Ehen in Erinnerung geblieben. Sein ältester Sohn Johann Georg I. wiederum regierte von Dessau aus bis 1603 über ganz Anhalt. Dann teilte Johann Georg das Land wiederum friedlich mit seinen jüngeren Brüdern Ludwig (Köthen), Rudolf (Zerbst) und Christian I. (Bernburg). Johann Georg selbst behielt Anhalt-Dessau und wurde hier zum Wegbereiter der Reformation. Die Zerbster Linie wurde 1793 nicht mehr weitergeführt und der Besitz fiel 1797 zurück an die anderen Brüder. Die Köthensche Linie endete 1847 und Cöthen wurde 1853 mit Dessau vereinigt. Nachdem ebenfalls die Bernburger Linie 1863 ausstarb, wurde unter Herzog Leopold IV. Friedrich († 1871) das Herzogtum Anhalt gebildet, das bis zur Novemberrevolution im Jahr 1918 existierte und danach zum Freistaat Anhalt wurde.

Fast 500 Jahre alte Dokumente lassen Rückschlüsse auf damalige Herrscherzeit zu. Angesichts dieser großen Vor- und Nachfahren mit vielen Landesteilungen und -wiedervereinigungen spielt Carl als Hinterlasser der „uralten Verträge“ nur eine marginale Rolle in der Historie. Was er und seine Nachfahren aber ungeteilt hinterließen, war das Archiv. Darin nun war „VGG C FZA“ gar nicht verzeichnet und wurde nicht vermisst. Auch die Datenbank lostart kannte den Band nicht. Sein Inhalt aber geht weit über das hinaus, was eine Sammlung von Abschriften erwarten lässt. Vor allem für das 16. Jahrhundert liegen nun nach fast 500 Jahren wieder Dokumente vor, die die Geschichte seines Herrschaftsgebiets genauer beleuchten. Der Leser erfährt etwa Details über eine Gefangenenaustausch mit Kursachsen, lernt die mittelalterlichen Häuser und ihre Besitzverhältnisse in Törten kennen und kann in aller Ausführlichkeit nachvollziehen, wie die Fürsten Woldemar, Georg und Ernst von Anhalt die Gemächer der Zerbster Burg unter sich aufteilten. (mz)