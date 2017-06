Schlosspark Mosigkau: Alle Eingangstore wieder täglich geöffnet

Dessau -

Elke Joost freut sich erstmals seit langem, dass die Gartenreichsaison im Schlosspark Mosigkau ganz nach ihren und den Vorstellungen vieler Mosigkauer verläuft. Seit dem 1. April und noch bis Ende September sind alle vier Tore zum Park täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, auch das Nordtor. In der Nebensaison, von Oktober bis März, ist von früh 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit offen.

Das Eingangstor zur Schloss- und Parkanlage an der Chörauer Straße war in der letzten Saison noch das Sorgenkind der „Bürgerinitiative Schlosspark Mosigkau“, der auch Joost angehört. Im Gegensatz zu den drei anderen Toren, die vom Gartenpersonal der Kulturstiftung DessauWörlitz auf- und zugeschlossen werden, kümmerte sich im vergangenen Jahr noch das Museumspersonal um die Öffnung und Schließung des Nordtores.

An die Dienstzeiten angepasst, hatte das deshalb täglich von 10 bis 18 Uhr, vier Stunden kürzer als die anderen Tore geöffnet. Das rief in Mosigkau eine Welle der Empörung hervor. Bei Joost klingelte deshalb an manchen Tagen fast ununterbrochen das Telefon.

Park ist eine wichtige Abkürzung für viele Mosigkauer

Vor allem ältere Mosigkauer, die im nördlichen Teil des Vorortes wohnen und den Park als Abkürzung für ihre Wege zum Einkaufen und für Arztbesuche im südlichen Ortsteil nutzen wollten, standen in den Morgenstunden vor verschlossenen Türen und mussten beschwerliche Umwege außen, um die Parkanlage herum, in Kauf nehmen.

„Das haben wir so nicht vereinbart“, monierte Joost bereits im vergangenen Herbst. Mit der Kulturstiftung DessauWörlitz, die das Schloss und den Schlosspark Mosigkau verwaltet, führte die Bürgerinitiative daraufhin mehrere Gespräche.

Das Gartenpersonal zusätzlich mit der Öffnung und Schließung des Nordtores zu beauftragen, lehnte die Kulturstiftung auch mit der Begründung ab, dass pro Tag und Mitarbeiter für das Öffnen und Schließen der anderen drei Tore bereits 40 Minuten Arbeitszeit anfiele, die für andere Aufgaben fehle.

Tore blieben aus Angst vor Vandalismus geschlossen

Joost und vier weitere Mitstreiter der Bürgerinitiative erklärten sich bereit, ehrenamtlich das Öffnen und Schließen des Nordtores im Schlosspark Mosigkau zu übernehmen. „Wir haben das ganz gut eingetaktet. Aber langfristig soll die Kulturstiftung diese Aufgabe selbst übernehmen“, sagt Joost. Mit der neuen Stiftungsdirektorin Brigitte Mang möchte sie deshalb demnächst ins Gespräch kommen. Ansonsten sind die Mosigkauer mit der derzeitigen Situation in ihrem Park zufrieden.

Fast 20 Jahre lang blieben, mit kleinen Unterbrechungen, bis April 2016, drei der vier Tore dauerhaft geschlossen. Die Kulturstiftung begründete das mit der Angst vor erneutem Vandalismus, der in den 1990er Jahren zu hohen Schäden von mehreren Hunderttausend D-Mark führte.

„Erfreulicherweise haben wir nach der erneuten Öffnung aller Schlosstore keine größeren Probleme mit Vandalismus, Müll oder Hundekot“, teilt Steffen Kaudelka, Pressesprecher der Kulturstiftung DessauWörlitz auf Anfrage mit.

Nur ein Wermutstropfen bleibt. „Schade, dass das Schlosscafé noch nicht geöffnet hat“, sagt Joost. „Derzeit können wir im laufenden Verfahren dazu keine Auskünfte geben. Sobald Verträge geschlossen sind, wird die Öffentlichkeit zeitnah informiert“, so Kaudelka. (mz)