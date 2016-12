Schlosscafé Mosigkau: Kulturstiftung sucht weiter nach neuen Pächtern

Dessau -

Die Dessau-Wörlitzer Kulturstiftung sucht noch immer nach Pächtern für die Gaststätte in der Orangerie des Walderseer Luisiums und für das Café im Schlosspark von Mosigkau. Vier Interessenten haben nach Bekanntmachung der Ausschreibung ein Betreiberkonzept eingereicht.

Das könnte Sie auch interessieren Gaststätte im Luisium : Neue Pächter gesucht

Zur Zeit werden Gespräche mit einem Interessenten geführt, der als Pächter in Frage käme.

Orangerie soll voraussichtlich im Frühjahr wieder öffnen

„Wir hoffen, die Orangerie im Luisium zum Saisonbeginn wieder öffnen zu können“ sagte Steffen Kaudelka, Sprecher der Kulturstiftung, auf MZ-Nachfrage. Kaudelka wies darauf hin, dass das Ausschreibungsverfahren noch nicht beendet ist und deshalb kein Pächter genannt werden kann.

Auch für das Mosigkauer Schlosscafé wird ein Pächter gesucht. Das Café befindet sich im östlichen Seitenflügel des Schlosses. Doch auf diese Ausschreibung gab es bisher keine Interessenten, so die Kulturstiftung.

Bis September dieses Jahres wurden beide Gaststätten betrieben. Der bisherige langjährige Pächter hat sowohl am Luisium in Waldersee als in Mosigkau zum 30. September den Pachtvertrag beendet. (mz/age)