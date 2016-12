Schlag gegen Drogenhändler: Zwei Verdächtige in Dessau festgenommen

Dessau-Roßlau -

Der Dessau-Roßlauer Polizei ist ein großer Schlag gegen Drogenhändler gelungen: Bei einer Razzia in drei Wohnungen wurden mehrere Kilo Drogen und hunderte Anabolika- und Ecstasy-Tabletten sichergestellt.

Ein 29-Jähriger und ein 21-Jähriger aus Dessau wurden am Dienstag vorläufig festgenommen. Am Mittwoch hat ein Haftrichter Haftbefehl gegen beide erlassen. Weihnachten verbringen die Männer in einer Justizvollzugsanstalt.

Polizei findet wahres Drogenarsenal in den Wohnungen in Dessau-Roßlau

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten die Ermittlungen gegen das Trio seit einiger Zeit geführt. Am Dienstag wurden Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen, zwei in Dessau, eine in Roßlau, erwirkt: Bei dem 29-Jährigen wurden bei der Razzia ein Kilogramm Amphetamin, 1,3 Kilogramm Coffein als Streckmittel, 100 Gramm verkaufsfertiges Amphetamin, 20 Gramm Crystal, 50 Gramm Marihuana, 235 Anabolika-Tabletten, fünf Ecstasy-Tabletten und 350 Euro Bargeld sichergestellt.

Gegen weiteren Tatverdächtigen aus Roßlau wird noch ermittelt

Bei dem 21-Jährigen wurden zehn Gramm Marihuana und vier Gramm Crystal), Konsumutensilien und 120 Euro Bargeld gefunden.

In der Wohnung eines 33-Jährigen aus Roßlau stießen die Beamten 40 Ecstasy-Tabletten und geringe Mengen an Crystal und Cannabis. Die weiteren Ermittlungen gegen diese Person dauern noch an. (mz)