25 Jahre in Dessau: Diese Fakten kannten Sie noch nicht über McDonalds

Dessau-Roßlau -

Im Dezember 1992 wurde in der Dessauer Kavalierstraße eine McDonalds-Filiale eröffnet. 25 Jahre später wurde das Jubiläum groß gefeiert - und auf viele besondere Zahlen zurückgeblickt.

In Dessau entstand die vierte McDonalds-Filiale im Osten Deutschland

In Deutschland gibt es derzeit insgesamt 1.478 Mc-Donalds-Filialen, dazu kommen seit 2003 867 McCafés. Etwa 58.000 Mitarbeiter arbeiten für den Burger-Riesen. Die erste deutsche Filiale wurde am 4. Dezember 1971 in der Martin-Luther-Straße in München im Stadtteil Obergiesing eröffnet, diese ist heute noch in Betrieb.

Die erste Filiale in den neuen Bundesländern wurde im Sommer 1990 im sächsischen Plauen eröffnet. Dessau war die vierte Filiale im Osten. Die umsatzstärkste deutsche Filiale befindet sich am Münchener Stachus.

Umbau in der Kavalierstraße geplant

Die Filiale direkt am Philanthropinum wurde viele Jahre lang vom deutschen Mutterkonzern geführt. Seit 2007 wird in den Betrieben auch erfolgreich ausgebildet. Diese Aufgabe hatte sich auch Franchisenehmer Steffen Weigt, der seit 2009 die Dessauer Filialen betreibt, auf die Fahnen geschrieben. Insgesamt konnten bisher sechs Lehrlinge in der Kavalierstraße ihre Ausbildung erfolgreich beenden. Viele davon sind nach wie vor im Unternehmen der S & D Systemgastronomie (S&D) tätig.

Die Firma bewirtschaftet auch die beiden Restaurants in Bernburg und Köthen. Insgesamt hat es in den 25 Jahren elf Restaurantleiter in Dessau gegeben. In den nächsten Jahren ist in der Kavalierstraße ein kompletter Umbau geplant. Vorbild ist das McDonalds an der Autobahn in Mildensee, wo es inzwischen auch ein McCafé gibt.

McDonalds-Filiale in Dessau: Sieben Hochzeiten, sieben Mal Nachwuchs

Die Mc-Donalds-Filiale in der Dessauer Kavalierstraße wurde von einem 35-köpfigen Team betrieben. Ein Großteil der Mitarbeiter ist seit Anfang der 1990er Jahre dabei und kann auf über 20 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück blicken. Gabriele Reinhardt ist die einzige aktive Kollegin, die das Restaurant sogar schon mit eröffnet hat.

Reinhardt kann sich allein schon an sieben Kolleginnen erinnern, die in dieser Zeit geheiratet haben und sieben Mal machte auch die frohe Nachwuchsbotschaft die Runde in der Belegschaft.

Der BigMac ist der Verkaufsschlager bei McDonalds

In den 25 Jahren wurden in der Filialen in der Kavalierstraße etwa 650.000 Arbeitsstunden geleistet - und über sechs Millionen Gäste empfangen. Diese erwiesen sich als ziemlich hungrig: In Dessau wurden seit der Eröffnung etwa 420.000 BigMac verkauft.

So viele Spenden kamen in Dessau für das McDonalds-Kinderhilfeprojekt zusammen

Burger essen - und Gutes tun. Das funktioniert auch in Dessau. Seit Eröffnung der Filiale wurden hier etwa 25.000 Euro an Spendengeldern in den Ronald McDonalds Spendenhäuschen an den Kassen gesammelt.

Mit den Erlösen wird der Unterhalt der Ronald-McDonald-Kinderhäuser bestritten. (mz)