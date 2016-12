Christen feiern Weihnachten im Heiligen Land

Bethlehem -

Tausende Christen aus aller Welt haben in Bethlehem Weihnachten gefeiert. Laut christlicher Überlieferung steht die Geburtskirche in Bethlehem an jenem Ort, an dem Jesus zur Welt kam. Trotz der Kälte kamen zahlreiche Gläubige in bunter, festlicher Kleidung auf den örtlichen Krippenplatz, auf dem ein riesiger, geschmückter Weihnachtsbaum steht. Chöre sangen Weihnachtslieder und Pfadfinder-Bands marschierten mit Dudelsäcken und Trommeln durch den Ort im südlichen Westjordanland. Zu den Feiern kamen arabische Christen und Pilger. (dpa)