Mitteldeutsche Fußballschule : Bescherung vor Weihnachten

Zeitz -

Die Augen strahlten wie zur Bescherung durch den Weihnachtsmann. Für die 40 Kinder, die einen Platz im Hallencamp der Mitteldeutschen Fußballschule in der BbS-Schule in Zeitz erobern konnten, war der Weihnachtsmann schon da. „Der Nikolaus hat mir Bescheid gesagt, dass ich in den Ferien drei Tage in der Halle Fußball spielen kann. Die Trainer haben mir viele neue Sachen beigebracht“, erzählte der sechsjährige Felix aus Heuckewalde, der erst im kommenden Jahr in die Schule kommt, beim 1. FC Zeitz bei den Bambinis von Angelika Frank betreut und von seiner Mama oder seinem Papa zum Training gefahren wird.

Niveau der Fußball-Kinder war ordentlich

Die Betreuer Clemens Eisenrauch, Nico Morche, Max Ruhner und Max Buschhardt machten zum ersten Mal in der Elsterstadt Station. Bereits drei Wochen vor Ablauf der Meldefrist war das Camp restlos ausgebucht. „Meistens sind wir immer voll ausgelastet. Manchmal dauert es auch bis kurz vor Toresschluss, ehe alle Plätze vergeben sind. Aber in Zeitz ging es besonders schnell“, erzählte Eisenrauch, der wie Ruhner in Leipzig Sportwissenschaft studiert und beim Bundesligisten RB Leipzig ehrenamtlich als Nachwuchstrainer arbeitet. In den vergangenen drei Tagen standen für die Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren jeweils zwei Einheiten auf dem Programm. „Vormittags haben wir ein klassisches Training durchgeführt. Nach dem Mittagessen hatten die Kinder ihren Spaß bei verschiedenen Turnierformen. Wir hatten ein leichtes Arbeiten. Die Kinder waren sehr diszipliniert. Das haben wir auch schon anders erlebt und ist keine Selbstverständlichkeit“, meinte Eisenrauch, der auch vom Können der kleinen Kicker überzeugt war. „Das Niveau war ordentlich und lag über dem Durchschnitt.“

Auch Mädchen waren beim Mitteldeutschen Fußballcamp dabei

Zu den Teilnehmern des Camps gehörten nicht nur Jungs. Auch die 13-jährige Gymnasiastin Henrike, die in der D-Jugend für den 1. FC Zeitz spielt, hatte ihren Spaß. „Die meisten Übungen waren völlig neu. Die kannte ich aus den Einheiten unseres Vereins nicht“, erzählte die Zeitzerin, die durch einen Tipp ihres Trainers Jack Bormann auf dieses Feriencamp aufmerksam wurde und ihr Kommen nicht bereut hat. Auch Henrikes Vereinskamerad Florian, der in der C-Jugend für die SG Zeitz/Könderitz aufläuft, war schwer begeistert. „Die abschließenden Turnierspiele haben mir am meisten Spaß gemacht“, erzählte der Fan von RB Leipzig, der schon seit seinem fünften Lebensjahr dem runden Leder hinterher jagt.

Vor Weihnachten ging es für 40 Kinder in dieser Woche in die Halle zum Fußballspielen. Hartmut Krimmer Foto:

„Angefangen habe ich beim SV Kretzschau. Doch dort wurde die Mannschaft nach nur einem Jahr leider aufgelöst. Seit RB Leipzig im Sachsen-Pokal Chemnitz mit 4:2 geschlagen hat, bin ich Anhänger des Vereins und war in dieser Saison schon beim Bundesligaspiel gegen Schalke 04 in der Red Bull Arena. Für die Rückrunde hat mein Papa schon Tickets für das Heimspiel gegen den Hamburger SV. Mein Papa ist HSV-Fan. Hoffentlich streiten wir uns nicht.“

Fußballschule an vier Standorten in Sachsen-Anhalt

Die Mitteldeutsche Fußballschule ist vor den Feiertagen an vier Standorten in Sachsen-Anhalt präsent. Neben Zeitz werden auch Camps in der Kicker-Arena in Halle, in Eisleben und in Dankerode durchgeführt. In den Sommerferien soll auch wieder ein Trainingslager in Zeitz angeboten werden.

(mz)