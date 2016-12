Schwerkranker Junge aus Nessa: Hoffnung für den kleinen Niklas

Nessa -

Nur Therapien können Niklas helfen. Der Siebenjährige kann nicht sprechen und ist auf den Rollstuhl angewiesen. 1.000 Euro konnten die Eltern Michael und Doreen Kretzschmar im Hotel „Güldene Berge“ aus den Händen des Weißenfelser Rotary-Club-Präsidenten Axel Eismann entgegennehmen, die für weitere Therapien genutzt werden sollen.

Dabei war Niklas scheinbar ein Kind wie jedes andere, das zur Welt kommt. Doch dann wurde nach einem halben Jahr festgestellt, dass es Entwicklungsdefizite gab, er zum Beispiel den Kopf nicht heben konnte. Drei Jahre mit verschiedenen Heilversuchen und großer Ungewissheit vergingen, ehe ein sogenannter MCT-8-Defekt festgestellt wurde. Bei dem werden die Schilddrüsenhormone im Gehirn nicht weiterverarbeitet.

Eltern von Niklas: „Wir haben den Jungen von Beginn an genommen, wie er ist.“

Das Paar aus Nessa hat die schwere Zeit am Anfang gut überstanden und Doreen Kretzschmar sagt: „Wir haben den Jungen von Beginn an genommen, wie er ist.“ Ihr Mann fügt hinzu: „Niklas ist unser Ein und Alles, auch wenn es zunächst nicht leicht war, mit der Situation umzugehen.“ Alles dreht sich natürlich um Niklas, der besondere Zuwendung braucht.

Und genutzt wird letztlich alles, was vielleicht helfen könnte. So hat das Paar vor fünf Jahren seinen Hochzeitsurlaub mit einer Delfintherapie für den Jungen verbunden. Seitdem nimmt er seine Umwelt ganz anders wahr. Gern würden sie das wiederholen, doch das ist nicht billig. Man sei drei Jahre beim Verein Ponte Kö gewesen und geholfen habe dort vor allem die Einzeltherapie.

Behandlung in der Slowakei

Doreen Kretzschmar ist mit dem Jungen zu Behandlungen in die Slowakei gefahren und zuletzt war man in Köln, ging es mit einem speziellen Training vor allem um den Muskelaufbau. Seitdem hat Niklas anderthalb Kilogramm zugenommen und der Oberschenkelumfang ist größer geworden. Wie es mit der Hilfe von außen aussieht? Es sei schwierig, bekennen die Eltern. Termine bei der Physiotherapie und Logopädie werden von den Krankenkassen getragen. Für andere Therapien könne man einen Antrag auf Zuschüsse stellen, „doch meist steht dann Ärger ins Haus“, sagt Michael Kretzschmar. Von vielen Dingen, die man tun könne, habe man nur von Eltern erfahren, die - wie sie - beim Verein Ponte Kö waren.

Während des Gesprächs lächelt der Junge an diesem Vormittag das erste Mal. Es ist ein schönes Lächeln, das alle zu sehen bekommen, die er kennt, so auch die Großeltern. Er registriert das Lampenlicht, schwenkt einen Glöckchenstab in der Hand, denn Musik mag er. Inzwischen hat Niklas eine dreijährige Schwester. Da gibt es keine Berührungsängste zwischen ihnen, denn sie kennt es nicht anders, sagen die Eltern. „Sie holt ihm was zum Spielen und weiß was er mag“, sagt Frau Kretzschmar.

Niklas geht in die Weißenfelser Schlossgartenschule

Dazu gehört auch ein Bällebad. Während Michael Kretzschmar als IT-Mitarbeiter in einer Weißenfelser Firma arbeitet, hat seine Frau, eine gelernte Hotelfachangestellte, ihren Beruf an den Nagel gehängt. Inzwischen geht der Junge in die Weißenfelser Schlossgartenschule, hat sie mehr Zeit für den Haushalt und holt ihn dreimal selbst ab, um zu Physiotherapeuten oder Logopäden zu gehen. Angebaut haben sie auch ans Haus. Es gibt jetzt einen kleinen Fahrstuhl von der Garage im Keller ins Erdgeschoss. Denn der Junge wächst heran.

Nach zwei Jahren ist Niklas in eine Studie aufgenommen worden. 28 Patienten weltweit sind dabei, vier aus Deutschland. Man habe lange gewartet, immer wieder nachgefragt. Jetzt bekommt er ein Hormonpräparat, das helfen soll, die körperlichen Defizite abzubauen. „Wie das Resultat aussehen wird, weiß niemand. Wir selbst stellen uns keine Ziele mehr, was ein Jahr bringen soll.“ Die Hoffnung bleibt, dass ein Medikament entwickelt wird, das hilft. Bis dahin wollen die Kretzschmars jede Chance für ihren Jungen nutzen.

Inzwischen gibt es ein Spendenkonto beim Verein „ICH - International Children Help“. Spenden an die Sparkasse Schaumburg, IBAN: DE58255514800313496556, BIC: Nolade21SHG, Stichwort: Niklas (mz)