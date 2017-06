Scherben am Strand: Vandalen haben Bitterfelder Goitzschestrand stark vermüllt

Bitterfeld -

Klaus Gatter hält seinen Unmut nicht zurück. Der Stadtrat und Vize-Chef der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft Bitterfeld/Wolfen (DLRG) ärgert sich über rücksichtslose Bürger. Die haben den Start der Badesaison an der Goitzsche in Gefahr gebracht.

Nur durch zusätzliche Arbeitseinsätze können sich Samstag ab 10 Uhr die Mutigen in den Goitzschesee stürzen. Und das unter der Aufsicht von zwei Rettungsschwimmern, die von 10 bis 20 Uhr ein waches Auge über die Badenden haben. Die DLRG-Leute betreuen den dortigen Rettungsturm.

„Müll, Glas und mutwillig zerschlagene Flaschen waren teils im Sand versteckt“

„Wir haben schon immer damit zu kämpfen, dass Unbelehrbare ihren Müll einfach am Strand liegen lassen“, sagt Gatter. Doch in der Woche um den Himmelfahrtstag sei es besonders schlimm gewesen. Nachdem eine Schulklasse dort ihre Abschlussparty gefeiert habe, sei das Betreten des Strandes gefährlich gewesen.

„Müll, Glas und mutwillig zerschlagene Flaschen waren teils im Sand versteckt, so dass erhebliche Gefahr für Badegäste bestand“, schildert Gatter die Situation. „Nicht auszudenken, wenn ein Mensch in eine Scherbe getreten wäre.“ Zumal damals noch kein Retter vor Ort war. „Es ist schon schlimm genug, wenn solch ein Vorfall unter Aufsicht der DLRG-Leute geschieht“, sagt er. Wenn aber niemand vor Ort ist, um zu helfen, könnte eine Schnittwunde schlimme Folgen haben.

„Im Normalfall können wir Verletzungen so weit behandeln, bis der Rettungsdienst am Strand eintrifft.“ Das gelte für Verletzungen am Strand ebenso wie für Badeunfälle in dem mit Bojen abgesteckten Bereich. „Natürlich retten wir auch Menschen, die sich außerhalb unseres Wirkungsbereiches in Not befinden“, so der DLRG-Mann. Doch das sollte kein Freibrief für unbedachtes Handeln sein.

Die meisten Badegäste verhalten sich ordentlich, aber Ausnahmen gibt es immer

Um den Strand trotz dieser Verschmutzungen nun den Badegästen in einem Top-Zustand übergeben zu können, sei allerdings viel zusätzliche Arbeit notwendig gewesen. Dabei habe die Stadt mit ihrem Bauhof ebenso geholfen, wie eine Schulklasse des Walther-Rathenau-Gymnasium, die gerade am Strand war.

Doch nicht nur am Strand hatten die Vandalen ihre Spuren hinterlassen. Auch die Absperrung im Wasser, die den Nichtschwimmerbereich kennzeichnet, wurde zerstört. Sie musste von den Rettungsschwimmern erneuert werden. Zugleich habe die Stadt auch den Rettungssteg eingezäunt, um dessen Benutzung zu verhindern.

„Dieser Steg ist nur für das Boot und die Rettungsschwimmer gedacht“, erklärt Gatter den Sinn der Einzäunung. Doch zeige die Erfahrung, dass sich manche Unbelehrbaren über bestehende Verbote hinwegsetzen und den Steg von der Wasserseite her betreten. Durch die Einzäunung sollen solche Verstöße nun verhindert werden.

Zumal Gatter eine weitere Gefahr sieht: „Besonders im vorderen Bereich, wo das Wasser noch flach ist, können sich Kinder, die vom Steg springen, leicht verletzen.“ Doch Gatter betont auch, dass sich „der Großteil unserer Badegäste am Strand ordentlich verhält“. Aber Ausnahmen gebe es immer wieder.

Beschmierter Container kein schönes Bild für die Region

Trauriger Beweis ist auch der Sanitärcontainer, den die Stadt gepachtet hat und der von den Gästen benutzt werden kann. Abgesehen davon, dass manche Benutzer den Container wie nach einer Schlacht verlassen, ist er vor kurzem von Unbekannten außen auch noch mit Farbe beschmiert worden. „Das gibt kein schönes Bild für unsere Region und den schönen Badestrand“, bedauert Gatter.

Nachdem im April 2007 die neue Rettungsstation am Bitterfelder Goitzschestrand übergeben wurde, sind dort in der Regel im Sommer zwei Rettungsschwimmer vor Ort. Dabei gilt aber immer zu beachten, dass das gefahrlose Baden nur bei gehisster Flagge der DLRG möglich ist. (mz)