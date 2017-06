504 Dauerparkplätze in Bernburg: Überall gibt es Wartelisten

Die Bernburger Freizeit GmbH (BFG) bewirtschaftet in Bernburg vier Parkplatz-Standorte, an allen gibt es keine freien Kapazitäten mehr. Die Tiefgarage Karlsplatz hat die meisten Stellplätze (260). Von ihnen sind 200 an Dauerparker vergeben, 60 weitere Interessenten befinden sich laut BFG-Geschäftsführer Roland Reichelt in der Warteschleife.

Die Monatsmiete betrage dort 45 Euro, an den anderen Standorten jeweils 30 Euro. Der Parkplatz Steinstraße sei mit 112 Dauerparkern komplett ausgelastet, hier stünden 40 Namen auf der Warteliste. In der Talstadt seien die Dauerparkplätze in beiden Parkhäusern ebenso ausgebucht.

Am Turmweg sind 98 der 108 Stellflächen an Dauerparker vermietet, am Buschweg 94 von 104, sagt Roland Reichelt. Für den Turmweg existiere eine Warteliste mit fünf Interessenten. Laut BFG-Chef müsse wie bisher ein kleiner Teil der Stellflächen in Tiefgarage und Parkhäusern weiterhin Kurzzeitparkern zur Verfügung stehen.

Die Idee von Jens Kramersmeyer, auf dem Rheineplatz ein Parkdeck bauen zu lassen, um die Stellflächennot in der Innenstadt zu beseitigen, wird weiter geprüft. Die Firma Goldbeck, Marktführer in Europa, will laut dem CDU-Stadtrat der Stadt Bernburg kostenlos ein Angebot vorlegen.

Allerdings schätzt Oberbürgermeister Henry Schütze (parteilos) die Chancen auf Realisierung als äußerst gering ein, allein der vermutlichen Kosten wegen. Anders als bei früheren Parkplatz-Projekten seien nämlich diesmal keine Fördermittel zu bekommen. Damit sich solch ein Projekt wirtschaftlich rechnet, müssten Monatsmieten jenseits der 100-Euro-Grenze verlangt werden, erklärte Roland Reichelt, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH (BFG), nach eigenen Berechnungen im Bauausschuss. Darüber hinaus wird auch die Optik eines Parkdecks an dieser Stelle kritisch gesehen. „Das passt dort architektonisch nicht hin“, sagte Hagen Neugebauer (SPD). (tad)